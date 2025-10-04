ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ....!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 1, 2025 ರ ನಂತರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶವು, ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ. ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯು ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಭತ್ಯೆ, ಮೂಲ ಸಲಕರಣೆ ಭತ್ಯೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆ, ಗೌನ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೂ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ:
ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 2025 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಳೆಯ 2020 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ, ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಅನುಪಾತದ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಭತ್ಯೆ:
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ಯೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜುಲೈ 2025 ರ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2025 ರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.