EPFO: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ PF ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಗು EPFO ಖಾತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾ 12 PF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರೂ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ PF ಹಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅನೇಕರಿಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. EPFO ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು CBT (Central Board of Trustees) ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, PF ಹಣ ಮೇಲಿನ ಅಪಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯಗಳ ಭದ್ರಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ 거의 ಶೂನ್ಯ. 2024 ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ EPFO ಒಟ್ಟು 24.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 22.41 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 90% ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ EPFO ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಹ ನೇರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ETF (Exchange Traded Fund) ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. EPFO ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ETF ಗಳಲ್ಲಿ Nifty 50 ETF, Sensex ETF, Bharat 22 ETF, CPSE ETF ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಿಂದ PF ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಲೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಾಭವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? RBI ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ..
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ EPFO ETF ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ 22,765 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆ, 2023-24ರಲ್ಲಿ 57,184 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. 2024-25ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ EPFO ಈಗಾಗಲೇ 34,207 ಕೋಟಿ ರೂ. ETF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು EPFO ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅದರ 90% ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ETF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ PF ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.