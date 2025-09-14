8th Pay Commission: ಈ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

8th pay commission latest news: ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (ಸಿಪಿಸಿ)ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 2.57 ರಿಂದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.86 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 51,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 9,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,740 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ, ಎಚ್ಆರ್ಎ ಮತ್ತು ಟಿಎ ಮುಂತಾದ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (CPC) ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ,
ತಜ್ಞರು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಕವನ್ನು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.86 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ CPC ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು. ಇದು 6ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 7,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯು ರೂ. 9,000 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ರೂ. 3,500 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಮಿತಿ:
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಏಳು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯದು 2016 ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ. ಇದರ ಅವಧಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
2.86 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
ಹಂತ 1: ರೂ 18,000 → ರೂ 51,480
ಹಂತ 5: ರೂ 29,200 → ರೂ 83,512
ಹಂತ 10: ರೂ 56,100 → ರೂ 1,60,446
ಹಂತ 13A: ರೂ 1,31,100 → ರೂ 3,74,946
ಹಂತ 18: ರೂ 2,50,000 → ರೂ 7,15,000
ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ನಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರವು ಅದೇ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ 9,000 (7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) ಯಿಂದ ರೂ 25,740 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ 186 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒತ್ತಾಯ:
ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ (GENC) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ GENC ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸಚಿವರು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.