English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: ಈ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

8th pay commission: ಡಿಎ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಮತ್ತು ಟಿಎ ಮುಂತಾದ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 05:29 PM IST
    • ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ
    • 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
    • ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.86 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

Trending Photos

ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
8th Pay Commission: ಈ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

8th pay commission latest news: ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (ಸಿಪಿಸಿ)ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 2.57 ರಿಂದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.86 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 51,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 9,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,740 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಮತ್ತು ಟಿಎ ಮುಂತಾದ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ..! ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಕಾಗದೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗ್ತಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (CPC) ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ತಜ್ಞರು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಕವನ್ನು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.86 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ CPC ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು. ಇದು 6ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 7,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯು ರೂ. 9,000 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ರೂ. 3,500 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಮಿತಿ:
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಏಳು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯದು 2016 ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ. ಇದರ ಅವಧಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ: 
2.86 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
ಹಂತ 1: ರೂ 18,000 → ರೂ 51,480
ಹಂತ 5: ರೂ 29,200 → ರೂ 83,512
ಹಂತ 10: ರೂ 56,100 → ರೂ 1,60,446
ಹಂತ 13A: ರೂ 1,31,100 → ರೂ 3,74,946
ಹಂತ 18: ರೂ 2,50,000 → ರೂ 7,15,000

ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ನಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

8ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರವು ಅದೇ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ 9,000 (7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) ಯಿಂದ ರೂ 25,740 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ 186 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದ ಈತನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ..! ಈತನ ಬಳಿಯಿದೆ 7.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಸ್ವಂತ

ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒತ್ತಾಯ:
ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ (GENC) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ GENC ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸಚಿವರು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

8th Pay Commission News8th Pay Commission Latest NewsCentral Pay Commission

Trending News