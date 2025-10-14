ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

EPF ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. EPS ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ? ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್ 95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್!
ಈ ವಿಷಯವು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಲಭೂತ ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಈ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್!
ಇನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ವರ್ಧನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಚಯ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿಯು 6.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ.