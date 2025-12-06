English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

start industry in India: ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:01 PM IST
  • ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  • 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
  • BIADA ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಭೂ ದರಗಳಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ ಗಣನೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

start industry in India: ಭರವಸೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೂ, ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು "ಬಿಹಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2025" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಕಾಶ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ.

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ₹100 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ₹1 ನಾಮಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಗೆ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇ ನಾಮಮಾತ್ರ ದರದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗಿವೆ; ಅವರು ₹200 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. BIADA ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಭೂ ದರಗಳಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ ಗಣನೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ?
ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಅಗ್ಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ₹40 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯು 100% SGST (ರಾಜ್ಯ GST) ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ 300% ವರೆಗಿನ ನಿವ್ವಳ SGST ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಪೂರ್ಣ 14 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 30% ವರೆಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಿಂತ ಈ 3 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ!

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

• ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು BIADA ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ .https://biada1.bihar.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

• ಅಲ್ಲಿನ 'ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

• ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ID ಆಗುತ್ತದೆ.

• ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 18003456214 ಎಂಬ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ "ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್" ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ಪ್ಲಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ" ಶೆಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣದ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Bihar Industrial Investment Policy 2025BIADA land bank detailsbusiness investment in Biharstart industry in Indiagovernment land scheme 2025

