  • Kannada News
  • Business
  • ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ : ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ : ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ)  ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ (ಎಸ್‌ಜಿಬಿ) 2020-21 ಸರಣಿ VIIಗಾಗಿ  ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯುರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್  ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 21, 2025, 09:54 AM IST
ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಅನೇಕರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಬಿಐ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ)  ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ (ಎಸ್‌ಜಿಬಿ) 2020-21 ಸರಣಿ VIIಗಾಗಿ  ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯುರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್  ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 153ದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂತಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2020 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ  ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯುರ್  ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಮತ್ತು 17, 2025 ರ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(IBJA) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 999 ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ 12,792 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್

SGB ​​ಸರಣಿ VII ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2020 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 5,051 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7,741 ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 153 ರಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ದಿನಾಂಕದ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ (999 ಶುದ್ಧತೆ) ಬಳಸಿ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಫಲ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ 

ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅವರ SGB ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ SGB ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ RBI ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, RBI ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

