ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಟ್ ಡೌನ್ : ದಿಢೀರನೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಯಿತು ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಮಹತ್ತರ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ಯುಎಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಯುಎಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇಂದು, ಚಿನ್ನವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು 117,800 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಯುಎಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರ. ಈ ದರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಮತಸ ತರಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು. ಆದರೂ ಮೊದಲು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಂದು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,17,800. ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಈ ದಿನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2024 ರಂದು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 77,380 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2023 ರಂದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 58,200 ರೂ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2022 ರಂದು,50,300 ರೂ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2015 ರಂದು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 25,753 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯುಎಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರರ್ಥ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿವೆ.