ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡಿವಾಣ: ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 10, 20, 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯ

ATM Small Currency: ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ, ಆಟೋ, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಎಟಿಎಂಗಳ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಂತೆ, ಹೊಸ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬಸ್ ಡಿಪೋಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಎಟಿಎಂಗಳು 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂ. ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.