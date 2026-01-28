English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡಿವಾಣ: ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 10, 20, 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯ

ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡಿವಾಣ: ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 10, 20, 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯ

ATM Small Currency: ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:30 PM IST
  • ಎಟಿಎಂಗಳು 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂ. ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಿವೆ
  • ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ..
camera icon6
Gold rate
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ..
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!
camera icon6
New Tax Regime
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!
ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Gold rate
ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
camera icon6
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡಿವಾಣ: ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 10, 20, 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯ

ATM Small Currency: ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ, ಆಟೋ, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NPSನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಎಟಿಎಂಗಳ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಂತೆ, ಹೊಸ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬಸ್ ಡಿಪೋಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ?

ಈ ಹೊಸ ಎಟಿಎಂಗಳು 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂ. ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 

ATM Small Currency₹10 ₹20 ₹50 NotesChange ProblemGovernment PlanCASH WITHDRAWAL

Trending News