  • ಟೊಮೆಟೊ ದಿಢೀರ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್..! ಹೊಸ ಕ್ರಮದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭವೋ, ನಷ್ಟವೋ?

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:23 PM IST
  • ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ
  • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ

Govt Cuts Tomato Rates: ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಜಿಗೆ ₹80 ದಾಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹52 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಚಂಡಮಾರುತ "ಮೊಂತಾ" ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ, ಕಡೆಯ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು NCCF ಮೂಲಕ ‘ಜನತಾ ಬ್ರಾಂಡ್’ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ₹52 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹80–₹90 ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕೆಜಿಗೆ ₹15 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೆಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?

ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (16%) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ (10%) ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು ಆಗಿದ್ದು, ಮದನಪಳ್ಳಿ–ಕೋಲಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ₹80 ದಾಟಿದರೂ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಸಗಟು ದರ ಕೇವಲ 0.53% ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ಅಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯ ತರಕಾರಿ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರತವು ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
 

tomato price dropgovernment subsidy tomatoesNCCF saleDelhi tomato ratescrop damage

