ಪಿಎಫ್ ಹಣದ 25% ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು :
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು, ಈಗ 12 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 36 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ 25% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದೇ ? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡ್ಡಾಯ 25% ಲಾಕ್-ಇನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಡ್ಡಾಯ ಉಳಿತಾಯ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? :
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇಎಂಐಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 75% ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು :
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದಾದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.