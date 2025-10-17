English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪಿಎಫ್ ಹಣದ 25% ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

ಪಿಎಫ್ ಹಣದ 25% ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು EPFO ​​ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 17, 2025, 05:16 PM IST
  • ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು EPFO ​​ಹೊಸ ನಿಯಮ
  • PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
  • ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ 25% ಕೊಡುಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಲಾಕ್

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukra Gochar
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
camera icon6
Gold price fall 2025
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
ಪಿಎಫ್ ಹಣದ 25% ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು EPFO ​​ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : 
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು, ಈಗ 12 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 36 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲದೆ, ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ 25% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು Gold ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ... ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದೇ ? : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡ್ಡಾಯ 25% ಲಾಕ್-ಇನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಡ್ಡಾಯ ಉಳಿತಾಯ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? : 
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.   ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇಎಂಐಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 75% ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು : 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದಾದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

EPFOEPFO RulesEPFO news rulesPF Rules

Trending News