English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ LICಯಲ್ಲಿನ 6.5% ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ LICಯಲ್ಲಿನ 6.5% ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಸೆಬಿ (SEBI) ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:05 PM IST
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ LICಯ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರದ ಚಿಂತನೆ
  • ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ (FPO) ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ
  • ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
camera icon5
Silver Price Drop
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದಾಕೆಯನ್ನೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಈ ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌!
camera icon11
jayaram parvathy love story
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದಾಕೆಯನ್ನೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಈ ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌!
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
CJ Roy Movies produced by CJ Roy
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?
camera icon6
Nayanthara
ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ LICಯಲ್ಲಿನ 6.5% ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

LIC Stake: ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (FPO) ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ದೈತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಸೋಮವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಶೇ.96.5ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 902-949 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (IPO) ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ 3.5 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಷೇರು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 21,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗೆ 8 ಹಬ್ಬಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ

ಮೇ 2027ರವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ

"ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ಡಿಐಪಿಎಎಂ (ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ) ಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಎಫ್‌ಪಿಒ ಬರಬಹುದು" ಎಂದು ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 34% ಕುಸಿತಕಂಡ ಚಿನ್ನ: ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ!

ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ 5.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.

ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಸುಮಾರು 5.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.0.61ರಷ್ಟು (4.90 ರೂ.) ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 803.75 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 10,053 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 7621 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಲಾಭದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 2,39,614 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 2,29,620 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

LIC Share Pricelic stakeLICLife Insurance Corporation Of Indiagovernment stake in lic

Trending News