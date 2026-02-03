ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ LICಯಲ್ಲಿನ 6.5% ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

LIC Stake: ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (FPO) ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ದೈತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಸೋಮವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಶೇ.96.5ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 902-949 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (IPO) ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ 3.5 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಷೇರು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 21,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಮೇ 2027ರವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ
"ಎಲ್ಐಸಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ಡಿಐಪಿಎಎಂ (ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ) ಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಎಫ್ಪಿಒ ಬರಬಹುದು" ಎಂದು ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ 5.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಸುಮಾರು 5.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.0.61ರಷ್ಟು (4.90 ರೂ.) ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 803.75 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 10,053 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 7621 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಲಾಭದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 2,39,614 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 2,29,620 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.