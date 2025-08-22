English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಬಂಪರ್ : ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವ 9 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:08 PM IST
  • ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ : 
- ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ  1500 ರೂ.ಗಿಂತ  ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
- ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 
- ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ...! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ 
- ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇವಲ 0.65% ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾತ್ರ 6000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
- ಕಾರ್ಮಿಕ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಸಿಕ ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಇಪಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
- ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 1000 ರೂ.  ಆಗಿದೆ.
- ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.
- ಅದಾದ ನಂತರವೂ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣದುಬ್ಬರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. 
- ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3,000 ರೂ. ,  7,500 ರೂ. ಮತ್ತು 9,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು : 
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ
- ಒಟ್ಟು 81,48,490 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ .
- 49,15,416 ಜನರು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 1500 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಕೇವಲ 53,541 ಜನರು (0.65%) 6,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- 78,69,560 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 4,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 7000 ರೂ.! ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ..

ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು? : 
- ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
- ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು 17 ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?
ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, 9,000 ರೂ.ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500 ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ. 7,500 ಅಥವಾ 9,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.   ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.  ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,000 ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 3,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.  

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

