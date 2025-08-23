WhatsApp latest update : ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಚೇರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು WhatsApp ವೆಬ್ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಐಟಿ ತಂಡವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಕಚೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ಜನರಿಂದ ಬರುವ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.