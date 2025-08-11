Rs 500 Ban News: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬಲುಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಹಳೆಯ 500 ರೂ., 2000 ರೂ., ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರದ್ದಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ಧಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಳಿಕ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದ 2000 ರೂ., ನೋಟುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದೀಗ 500 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಕೂಡ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- UPI ಪಾವತಿ FREE ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌದರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಬಿಐ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ರದ್ದಾಗುವ ಬಗೆಗಿನ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌದರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ರೂ. ಮತ್ತು 200 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸೂಕಹ್ನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರುಬೇಕಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು!
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್:
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ರದ್ದತಿ ಕುರಿತ ವದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.