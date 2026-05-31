New LPG rules : LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
LPG News Rules : ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 33.5 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪಿಎನ್ಜಿ (PNG - ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ) ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 16.4 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಪರ್ಕ : ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಅಡುಗೆಮನೆ ಇರುವ ಜಂಟಿ ಅಥವಾ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ (ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರು) ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಏಕೈಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 'ಡಬಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್' (DBC) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ...
ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎನ್ಜಿ (PNG) ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸಿದರೆ 'ವರ್ಗಾವಣೆ ವೋಚರ್' (Transfer Voucher) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಲಸೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮರುಪೂರಣ (Refill) ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿವೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಗಡುವನ್ನು ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರು 21 ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ 25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬುಕ್ಕಿಂತ್ ಅವಧಿಯನ್ನು 45 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 12 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ (Non-subsidized) ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ (Regulator), ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಠೇವಣಿ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.