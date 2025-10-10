English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಾಸಿಕ 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ : ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ

ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇದೀಗ ಆಗಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 10, 2025, 12:28 PM IST
  • ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ
  • ಇದರಲ್ಲಿ, 5,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

Trending Photos

ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌
camera icon7
Diwali Holiday
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌
ಮಾಸಿಕ 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ : ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ

ದೇಶದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 5,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇದೀಗ ಆಗಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 
 ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: 
ಸರ್ಕಾರವು APYಗಾಗಿ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ, ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Petrol Diesel price : ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್‌? ವಾಹನಸವಾರರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ!

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೋಸದ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (PFRDA) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
1.FATCA/CRS ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ FATCA/CRS ಘೋಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

2. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.ಈಗ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆಗಳು ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ZERO ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹50,000: ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

3. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇ-ಗೋವ್ (NSDL) ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? : 
- APY ಎಂಬುದು ದೇಶದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
_ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ನಿವೃತ್ತಿ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
- APY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 1,000 ರಿಂದ 5,000 ವರೆಗಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ  ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
- ಫಲಾನುಭವಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
- 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ? : 
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ: 
- ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು, 
- ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅಂದಾಜು

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ 5,000 ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 210 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,454 ರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.  ಬೇಗನೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಅಲ್ಲ !ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೀತಿಯ ಪೆನ್ಶನ್ !

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಖಾತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? :
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

ATAL PENSION SCHEMEatal pension scheme benefitsBenefits of atal pension schemePesnion Scheme

Trending News