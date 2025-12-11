English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ

ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:19 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್
  • ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀಡುವಂತೆಯೇ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ  ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ದೂರುಗಳು : 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.

ಸಿಪಿಎಒನ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ : 
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಕಚೇರಿ (CPAO)ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇಮೇಲ್, SMS, WhatsApp ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ : 
ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇಮೇಲ್, SMS, WhatsApp ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 75 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಟಿಕೆಟ್

ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? : 
ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
- ಒಟ್ಟು ಜಮಾ ಆಗಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 
- ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು
- ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳು.
- ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಓದಲು ಸುಲಭವಾದ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ : 
ಹಿರಿಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸಿಪಿಎಒ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ . ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು? :
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು cpao.nic.in ನಲ್ಲಿ CPAO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ನೋಂದಣಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ:
- 12 ಅಂಕಿಯ PPO ಸಂಖ್ಯೆ
- ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
- ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ

ಈ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ, ಕಡಿತಗಳು, ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

PPO ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? : 
PPO ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಗುರುತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಚೀಟಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? : 
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಘಟಕವಾದ CPPC ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು CPAO ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಚೀಟಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುವತ್ತ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Ranjitha R K

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

