8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ : ಹುಸಿಯಾಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಭತ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ:
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭತ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಯಾವ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು? :
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇಲಾಖಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.