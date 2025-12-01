English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ : ELI ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.!

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ : ELI ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.!

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:21 PM IST
  • ಇಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?
  • ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ?
  • ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ?

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ : ELI ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.!

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಅಥವಾ ELI ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ 15,000 ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು : ಈಗ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮೆಂಟ್

ಇಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? :
ELI ಯೋಜನೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2024-25ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಂದು 99,446 ಕೋಟಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ELI ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್

ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ? :
ELI ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ.  ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ಜುಲೈ 31 2027 ರ ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.92 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.60 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ  ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ  ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ 7,500 ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡನೇ 7,500 ಅನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಈ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ EPFOನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ?
ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವಿದ್ದರೆ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ 15,000  ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ : 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ELI ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? :
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ELI ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

