ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ! ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ

Old Pension Scheme update:ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಗ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆದರೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 20, 2025, 03:27 PM IST
  • ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು
  • ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ! ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. OPS ಕುರಿತು ವಿವಾದ  ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.  

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಗ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆದರೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ? : 
- ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2003 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಂಡ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಆದರೆ ಜನವರಿ 1, 2004 ರ ನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (OPS) ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
- ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2023 ರಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಿತ್ತು.
- ಅದರ ಗಡುವು ಈಗ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO Alert: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು? : 
2023 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ OM ಸಂಖ್ಯೆ 57/05/2021-P&PW(B) ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2003 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1, 2004 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ OPSಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.  ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2023 ರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 30, 2023 ರೊಳಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? : 
ಪಟಿಯಾಲ ಸಂಸದ ಧರ್ಮವೀರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಚೌಧರಿ, "ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2010 ರ ನಂತರ ಎಸ್‌ಬಿಐಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಪಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ "ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ" ದಿಂದ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದ ಅಗ್ಗವಾಗುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ! ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಗಿದೆ ಆರ್ ಬಿಐ ನಡೆ

OPS vs NPS vs UPS: OPS, NPS ಮತ್ತು UPS ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: 
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS): 
- ಇದರಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ವೇತನದ 50% ಅನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 
- ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇದನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
- ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS):
- ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 
- ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್): 
- OPS ಬದಲಿಗೆ , ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
- ಇದನ್ನು NPS ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 
- ಇದರಲ್ಲಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಸಂಬಳದ 10% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು 18.5% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
- ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ.
- ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೇವಲ 1.35% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

OPSOLD PENSION SCHEMECentral Govt EmployeesCentral govtLokasabha

