ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲು

UIDAI Aadhar card Rules Change: ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದೇ ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿ ಇರುವ ಯುಐಡಿಎಐ (ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಪಿಐ (ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್)ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಐಡಿಎಐನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್!
UIDAI, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಟು-ಆ್ಯಪ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಆಧಾರ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ಟೈಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ಟೈಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಾಗ ಅಡಚಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ QR ಕೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು!
ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಡಿಪಿಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ)ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತಾ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.