GPF New Rules: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

GPF New Rules: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ಕುರಿತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 20, 2026, 09:11 AM IST
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ

Trending Photos

ಧೋನಿಗೆ ಹುಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು 4.80 ಕೋಟಿ ರೂ..!
camera icon6
MS Dhoni
ಧೋನಿಗೆ ಹುಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು 4.80 ಕೋಟಿ ರೂ..!
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight Loss Remedies
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..
camera icon6
first night songs
ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
camera icon5
Baba Vanga Astrology
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
GPF New Rules: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 2016ರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು- 2026 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ನಿಯಮಾವಳಿಯ ‘ನಮೂನೆ-1’ರ (Form-1) ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮೊದಲನೆಯದು 1A – ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ (Aadhaar Number)
ಎರಡನೆಯದು 1B – ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ (KGID Number)

ಸರ್ಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 2025ರಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ: ಈ 6 ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
>> ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಲಿದೆ. 
>> ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾಗಲಿದೆ. 
>> ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಡಿಓ (DDO) ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು (HRMS) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ (Service Register) ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ GPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು (GPF Advance) ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

