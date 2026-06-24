Post Office Scheme: ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ, ಹಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ. ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಷ್ಟ. ಹಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಡಿಗಂಟು ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (Gram Suraksha Yojana) :
ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (Gram Suraksha Yojana) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ (Gramina Anche Jeeva Vima Yojane) ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿವೆ. 19ರಿಂದ 55 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸರಳವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಇತರೆ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳಿವೆ.
* ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತುರ್ತು ಸಾಲ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
* ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಶುರುಮಾಡಿದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭರ್ಜರಿ ಬೋನಸ್ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
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