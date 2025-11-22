Gratuity Calculation : ಇನ್ಮುಂದೆ 5 ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ 2019, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ 2020, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ 2020 ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ 2020 ಸೇರಿವೆ.ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.ಈ ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟದ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ..! ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತುಕತೆ ಹಿಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಎಫ್, ಇಎಸ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇಎಸ್ಐಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಸರಣೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ನೋಂದಣಿ, ಒಂದೇ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವಿದ್ದು, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 7.11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೂತ್ರ:
ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ) × (15/26) × (ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು) ಇಲ್ಲಿ, 15 ಎಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು 26 ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ₹1 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ವೇತನ ₹50,000 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ₹1,44,230 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆಯಾದರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.