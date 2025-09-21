English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಕಡೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Gratuity Calculation: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

  • ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೇವಲ ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು.
  • ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

Gratuity Calculation: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ... 

ಏನಿದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ? (What is gratuity): 
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೋನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ 'ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ'ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ (Eligibility criteria for availing gratuity): 
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಗಯ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮೃತ್ಯು ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಂತಹ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು? 
ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.  

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ (Gratuity calculation formula)? 
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ) × 15/26 × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು. ಇಲ್ಲಿ: 15/26 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 26 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ (6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? (How to calculate Gratuity money): 
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 10ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆತನ ಮೂಲ ವೇತನ 60,000 ರೂ. ಇದ್ದಾಗ ಆಟ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = ₹60,000 × 15/26 × 10 = ₹60,000 × 0.5769 × 10 = ₹34,614 × 10 = ₹3,46,140. ಅಂದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ, ನೀವು ಸರಿಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

