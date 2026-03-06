4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ.. ₹40,000 ವೇತನ.. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

Gratuity Calculation: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:
(ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ) x (15/26) x (ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು)
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 15/26 ಎಂದರೆ ಏನು?
ಉದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು 15/26 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೂತ್ರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 26 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:
- ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳೋಣ.
- ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳ (ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ) ₹40,000.
- ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು (40,000) x (15/26) x (5) = ₹1,15,384 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನವು ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಂಬಳ ₹40,000 ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. ಆಗ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ ₹40,000 ರಲ್ಲಿ ₹20,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (20,000 × 15 × 1) ÷ 26 = ₹11,538
2 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (20,000 × 15 × 2) ÷ 26 = ₹23,076
3 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (20,000 × 15 × 3) ÷ 26 = ₹34,615
4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (20,000 × 15 × 4) ÷ 26 = ₹46,153
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 1, 2, 3 ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ₹40,000 ಅಂತಿಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವೇತನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹20 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.)