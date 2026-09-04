/ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ! ನೌಕರರ ಪರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Gratuity Rules: ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ (Gratuity) ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲ, ಬಾಕಿ ಹಣ, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನ ಬಾಕಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ Central Warehousing Corporation v. G.C. Bhat ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೇನು?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೇವಾ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ Payment of Gratuity Act ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾವಧಿ ಮತ್ತು ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ Canara Bank v. M. Shantha Kumari ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬಾಕಿ ಸಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, "ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಳದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವ ಹಣವಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
2025ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲೇನಿತ್ತು?
Central Warehousing Corporation v. G.C. Bhat ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೇವಲ ಆರೋಪ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು Payment of Gratuity Actನ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಬಂದರೂ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಯಾವಾಗ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಅಂಶವನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ ಅಥವಾ forfeiture ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. Payment of Gratuity Actನ Section 4(6) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ದುರ್ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿರುವ forfeiture — ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ, ವೇತನದ ವಿವರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Controlling Authority under the Payment of Gratuity Act ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.