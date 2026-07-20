/Gratuity Rules: 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

New Gratuity Rules 2026: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ (Gratuity) ಕುರಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷ 240 ದಿನಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೇನು?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನೀಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಗೌರವಧನ. ಇದು Payment of Gratuity Act, 1972 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಏನು?
ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿವೆ.
4 ವರ್ಷ 240 ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ?
ಹಲವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 240 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 240 ದಿನಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮವಲ್ಲ; ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
240 ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 240 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವೇ 4 ವರ್ಷ 240 ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕುರಿತ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ:
(ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ) × 15 × ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ÷ 26
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ: ₹30,000
* ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 5 ವರ್ಷ
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (30,000 × 15 × 5) ÷ 26
= ಸುಮಾರು ₹86,538
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (Fixed-Term Employees) ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ (Permanent) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ನಿಯಮವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
* ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
* 4 ವರ್ಷ 240 ದಿನ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
* ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
* ವೇತನ ಸ್ಲಿಪ್, ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ 4 ವರ್ಷ 240 ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯೂ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.