ನೌಕರರು, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆ, ಏನದು?

Gratuity Rules Change: ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, 2025 ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು ಸಮಾನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿ, ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುತ್ತವೆ.
2025ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಸರಳೀಕರಣ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಿತಿಗಳು ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:
ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೌಕರರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವಾವಧಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿ ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅನುಮೋದಿತ ರಜೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾವು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಹ ಅನುಪಾತದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಏಕೀಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ:
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳ × 15/26 × ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ಸಂಬಳದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕೃತಕ ವೇತನ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದ ಋತುವಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿವೃತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇತ್ಯರ್ಥ:
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ 2025ರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಾಕಿ ಬಂದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 10% ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮದ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಿಗ್ಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀಡುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ 2020 ಹೆಚ್ಚು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ನಿವೃತ್ತರು, ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರು,ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದುವವರು ಅಥವಾ ನೌಕರ ಮೃತ ಪಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂತರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.