ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!!

Jio Prepaid Recharge Plans: ನೀವು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಜಿಯೋದ ಈ ಸುಲಭ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಆಪ್‌ನ ಸದಸ್ಯತ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 11, 2025, 01:09 PM IST
  • ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ
  • ಒಂದೇ ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

Jio best Recharge plans: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಚಂದಾದದಾರಿಕೆಯು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಜನರು ತಪ್ಪದೇ ಇದರ ಸಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಪ್‌ನ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋದ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಯೋ ಬಳೆಕೆದಾರನೂ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವೆನಾದರೂ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಜಿಯೋದ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ!ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ ಸೌಲಭ್ಯ

ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಸಿಕ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ 149 ರೂ.ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 649 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಿಯೋದ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡರ ಲಾಭವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್‌ಅನ್ನ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

1,299 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆ

ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 84 ದಿನಗಳು
ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ: 168GB (ದಿನಕ್ಕೆ 2GB)
ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS
ಬೋನಸ್: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರವೇಶ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

1,799 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ

ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 84 ದಿನಗಳು
ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ: 252GB (ದಿನಕ್ಕೆ 3GB)
ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS
ಬೋನಸ್: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರವೇಶ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಿಯೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ 1,299 ರೂ. ಅಥವಾ 1,799 ರೂ.ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ (ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿ) ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇತರ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನಂತಹ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯ

181 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ: ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 181 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಸದಸ್ಯತ್ವವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸೋನಿ ಲಿವ್, Hoichoi, ಲಯನ್ಸ್‌ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, Sun NXT (ಸನ್ ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಟಿ), CHAUPAL ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UPI ಪಾವತಿ FREE ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿ‌ಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು

451 ರೂ. ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಟ್ಟು 50GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ (ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್)ಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

