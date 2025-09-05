GST ಸುಧಾರಣೆ ನಂತರ Amazon ಮತ್ತು FlipKart ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಲ್...! ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು...!

ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯರಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾರಾಟಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಪ್ಪು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಎಸಿಗಳು, ಟಿವಿಗಳು, ಡಿಶ್ವಾಶರ್ಗಳು, ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮಾರಾಟದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಡೇಟಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮಾರಾಟವು 27% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು 1.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 2024 ರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಮತ್ತು 2023 ರ 81,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇವಲ 5-7% ರಷ್ಟಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಭರಾಟೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ.ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ತಯಾರಾಗಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!