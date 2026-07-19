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Gruhalakshmi Scheme : ಆಪರೇಷನ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ! 2000 ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೆ ದಾರಿ.. ತಪ್ಪಿದರೆ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಹಣ

ಯೋಜನೆಯ 2,000 ರೂ. ಹಣ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೇಸಿಯಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 19, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:13 PM IST
Gruhalakshmi Scheme : ಆಪರೇಷನ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ! 2000 ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೆ ದಾರಿ.. ತಪ್ಪಿದರೆ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಹಣ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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