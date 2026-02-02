English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ 2 ಕಂತಿನ ₹4000 ಹಣ!

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ 2 ಕಂತಿನ ₹4000 ಹಣ!

ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, “ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 24 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 2, 2026, 04:57 PM IST
  • ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಕಂತಿನ ಹಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹52,000 ರೂ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  • ಹಣ ಬರದಿದ್ದರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು ‘181’ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

Gruhalakshmi Scheme Updates: ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಂತುಗಳ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ..

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕಂತಿನ ಹಣ ರಿಲೀಸ್  

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, “ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 24 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹2000ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹52,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: 2047ರ ‘ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ..!

ಹಣ ಬರದಿದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ‘181’ (ಸಹಾಯವಾಣಿ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?

* ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 181ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
* ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿವರ (ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
* ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು (ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, E-KYC ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
* ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೀಗಿದೆ

ವಿವರ  ಮಾಹಿತಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ 2 ಕಂತುಗಳು (₹4,000) 
ಒಟ್ಟು ಕಂತುಗಳು 26 ಕಂತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ₹52,000 (ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ)
ಹೊಸ ಸಹಾಯವಾಣಿ  181

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುವುದು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಂತರವಷ್ಟೇ 181 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

