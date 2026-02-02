ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ 2 ಕಂತಿನ ₹4000 ಹಣ!

Gruhalakshmi Scheme Updates: ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಂತುಗಳ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ..
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕಂತಿನ ಹಣ ರಿಲೀಸ್
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, “ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 24 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹2000ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹52,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಬರದಿದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ‘181’ (ಸಹಾಯವಾಣಿ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?
* ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ 181ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
* ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿವರ (ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
* ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು (ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, E-KYC ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
* ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೀಗಿದೆ
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ
|2 ಕಂತುಗಳು (₹4,000)
|ಒಟ್ಟು ಕಂತುಗಳು
|26 ಕಂತುಗಳು
|ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕ ಹಣ
|₹52,000 (ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ)
|ಹೊಸ ಸಹಾಯವಾಣಿ
|181
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುವುದು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಂತರವಷ್ಟೇ 181 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
