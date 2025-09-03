English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Council Meeting 2025: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ : ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು

GST Council Meeting 2025 : ಇಂದಿನಿಂದ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 3, 2025, 01:22 PM IST
  • GST ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ
  • GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
  • GST ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ

ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ : 
GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಶಾಂಪೂ, ಚೀಸ್, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಾರುಗಳು, EV ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು 28 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತದ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ 
ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ATM ನಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಷೇಧ..? ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ  5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28%. ಸರ್ಕಾರವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 5% ಮತ್ತು 18% ಕ್ಕೆ  ಇಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ : 
ಪ್ರಸ್ತುತ, 28 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ, 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 12 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ 223 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 5 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಶೂನ್ಯ GST ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು : 
GST ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ 47 ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಉಪಯೋಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಪನೀರ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೆಡ್, ಖಾಕ್ರಾ, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ GST ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಪ್ರತಿಶತ GST ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ 5% ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬಹುದು.  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಉಚಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ: 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹6000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?
• ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು (ಸೋಪ್, ಶಾಂಪೂ, ಬ್ರಷ್, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು) 12% ರಿಂದ 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.
• ಪ್ರಸ್ತುತ 28% ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು.
• ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ತೆರಿಗೆ' ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

