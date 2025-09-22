English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್‌..! ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ.

Petrol Diesel Price: ಹೊಸ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ದರಗಳು ಇಂದು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂಬುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:24 PM IST
  • ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಡೆದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ

Petrol Diesel Price: ಹೊಸ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ದರಗಳು ಇಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಪರ್ ಆಫರ್.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಗೆ 1,95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋನಸ್..!

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಡೆದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು (ಒಎಂಸಿಗಳು) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ವಿಷಯ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ, ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್‑ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೇಟ್ರೋಲ್‑ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ಪೆಟ್ರೋಲ್: ₹102.92 ಪ್ರತಿಲೀಟರ್
ಡೀಸೆಲ್: ₹90.99 ಪ್ರತಿಲೀಟರ್
 

