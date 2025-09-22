Petrol Diesel Price: ಹೊಸ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳು ಇಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಡೆದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು (ಒಎಂಸಿಗಳು) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ, ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್‑ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೇಟ್ರೋಲ್‑ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ಪೆಟ್ರೋಲ್: ₹102.92 ಪ್ರತಿಲೀಟರ್
ಡೀಸೆಲ್: ₹90.99 ಪ್ರತಿಲೀಟರ್