GST: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ʻಈʼ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು

GST: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 12 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 28 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸೇವಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 5 ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಯಾವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ?
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಪನೀರ್, ಬ್ರೆಡ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್: 7,500 ಅಲ್ಲ... ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ 9000 ರೂ.ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಪಾಸ್ತಾ, ನೂಡಲ್ಸ್, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಖರ್ಜೂರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಔಷಧ - ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ: 33 ವಿಧದ ಔಷಧಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಿಂಚಣಿದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ ! ಈ ದಾಖಲೆ ನೀಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿಂತೇ ಹೋಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ?
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ತಂಬಾಕು, ಬೆಲ್ಲ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಾನೀಯಗಳು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ... ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ