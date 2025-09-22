English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Money Saving: ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ...! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

GST rate reduction:  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಾಹನಗಳು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:00 PM IST
  • ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ GST 28% ರಿಂದ 18%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ
  • ₹50,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹5,000 ಉಳಿತಾಯ
  • ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚ ₹3-4 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

GST Money Saving: ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ...! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

GST rate reduction: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ GST ದರಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ವಾಹನಗಳು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ: ಈ ದರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು?

ವಾಹನಗಳ ದರಲ್ಲಿ ಕಡಿತ:

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18%ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ 12% ರಿಂದ 5%ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ:

- ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹10,000 ಉಳಿತಾಯ.

- ₹6-8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ.

- ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ₹30,000 ನೇರ ಲಾಭ.

ವಾಹನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವನ್ನು 20-30% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,300 ಉಳಿತಾಯ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲಿನ GST 5%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಡೈಪರ್‌ಗಳು, ಮಗು ಬಾಟಲಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ ₹500 ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ತಿಂಡಿ, ಪಾಸ್ತಾ, ನೂಡಲ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ 5%ಗೆ ಕಡಿಮೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹8,000-₹10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ ₹800-₹1,000 ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ 15% ಅಗ್ಗ; ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹5-6.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಶಾಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ನೋಟ್‌ಬುಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಕ್ರಯೋನ್, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಕಟ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ GST 12% ರಿಂದ 0% ಅಥವಾ 5%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ₹1,000 ಮೌಲ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಿಟ್ ಈಗ ₹850. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ GST 12% ರಿಂದ 5%ಗೆ; ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗ್ಗ. ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ 18% ರಿಂದ 5%ಗೆ – ₹1,000 ಮೌಲ್ಯದ ಕನ್ನಡಕ ₹100 ಅಗ್ಗ.

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ

ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ GST 28% ರಿಂದ 18%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ₹50,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹5,000 ಉಳಿತಾಯ. ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್, ಬಿದಿರು, ಮರದ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚ ₹3-4 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚನ್ನು ₹2,000-₹3,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ GST ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

