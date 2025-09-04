English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Rate Cut: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಈ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೂ ʻ0%ʼ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

GST on Drugs: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:25 AM IST
  • ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • 33 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ.
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ʻ0%ʼ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

GST Rate Cut: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಈ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೂ ʻ0%ʼ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

GST on Drugs: 33 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

56ನೇ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಪ್ರಕಾರ, GST ಯನ್ನು 12% ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ 33 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳಾಗಿದೆ:

1. ಒನಾಸೆಮ್ನೊಜೆನ್ ಅಬೆಪರ್ವೊವೆಕ್
2. ಅಸ್ಸಿಮಿನಿಬ್
3. ಮೆಪೊಲಿಜುಮಾಬ್
4. ಪೆಗಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಪೊಸೊಮಲ್ ಇರಿನೊಟೆಕನ್
5. ಡರಟುಮುಮಾಬ್
6. ಡರಟುಮುಮಾಬ್ ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್
7. ಟೆಕ್ಲಿಸ್ಟಾಮಾಬ್
8. ಅಮಿವಂತಮಾಬ್
9. ಅಲೆಕ್ಟಿನಿಬ್
10. ವೆಡೋಟಿನ್
11. ಎಂಟ್ರೆಕ್ಟಿನಿಬ್
12. ಅಟೆಝೋಲಿಝುಮಾಬ್
13. ಸ್ಪೆಸೊಲಿಮಾಬ್
14. ವೆಲಾಗ್ಲುಸೆರೇಸ್ ಆಲ್ಫಾ
15. ಅಗಲ್ಸಿಡೇಸ್ ಆಲ್ಫಾ
16. ರುರಿಯೊಕ್ಟೊಕಾಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಪೆಗೋಲ್
17. ಇಡುರ್ಸುಲ್ಫಟೇಸ್
18. ಅಲ್ಗ್ಲುಕೋಸಿಡೇಸ್ ಆಲ್ಫಾ
19. ಒಲಿಪಾಸೆ
20. ಟೆಪೊಟಿನಿಬ್
21. ಅವೆಲುಮಾಬ್
22. ಎಮಿಝುಮಾಬ್
23. ಬೆಲುಮೊಸುಡಿಲ್
24. ಮಿಗ್ಲುಸ್ಟಾಟ್
25. ವೆಲ್ಮನಸ್ ಆಲ್ಫಾ
26. ಅಲಿರೊಕ್ಯುಮಾಬ್
27. ಎವೊಲೊಕುಮಾಬ್
28. ಸಿಸ್ಟಮೈನ್ ಬಿಟಾರ್ಟ್ರೇಟ್
29. ಸಿಐ-ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
30. ಇನ್ಕ್ಲಿಸಿರಾನ್

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು:

5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೋಪ್, ಸೋಪ್ ಬಾರ್‌ಗಳು, ಶಾಂಪೂಗಳು, ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್‌ಗಳು, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್: 5% (ಹಿಂದೆ 18%)
ಸೈಕಲ್‌ಗಳು: 5% (ಹಿಂದೆ 12%)
ಟೇಬಲ್‌ವೇರ್, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು: 5% (ಹಿಂದೆಚ12%/18%)
0% (ಶೂನ್ಯ) ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ (UHT) ಹಾಲು: 0% (ಹಿಂದೆ 5%)
ಚೆನಾ ಮತ್ತು ಪನೀರ್: 0% (ಹಿಂದೆ 5%)
ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳು (ರೋಟಿ, ಪರಾಠ ಇತ್ಯಾದಿ): 0% (ಹಿಂದೆ 5%)

ಇದನ್ನೂ:GST: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ʻಈʼ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು

5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು:
ನಾಮ್ಕೀನ್, ಭುಜಿಯಾ
ಸಾಸ್‌ಗಳು, ಪಾಸ್ತಾ, ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್
ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಕಾಫಿ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮಾಂಸ, ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೇಕ್‌ಗಳು
ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ

 

