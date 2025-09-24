English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಧಮಾಕಾ..! ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ

Cooking Oil: GST ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:08 AM IST
  • ಎಣ್ಣೆ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿವೆ.
  • ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು 8-12% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಧಮಾಕಾ..! ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ

Cooking Oil Price Drop 2025: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಉತ್ತೇಜಕ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಈ ಕುಸಿತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ
ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು 8-12% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

OPEC+ ದೇಶಗಳ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ₹1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು 20% ರಿಂದ 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನ್ಯಾಯದ ಲಾಭವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೈಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗಳು
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹160-₹170 ತಲುಪಿತ್ತು, ಈಗ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹135-₹145 ರ ನಡುವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹15-₹20 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹140-₹150 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹49,999ಗೆ ಓಲಾ S1 ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌X ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಮೋಲಿನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ 6-8% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಸಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. 5-ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರಾಸರಿ ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ₹200-₹300 ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹2,500-₹3,000 ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಕಡಿತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸದಾಗಿ 350 ರೂ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ RBI..? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!

ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಉಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಉತ್ತಮ ದೇಶೀಯ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

