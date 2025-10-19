English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
GST rate cut benefits: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST) ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 19, 2025, 04:26 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ — 24 ವಸ್ತುಗಳ ಮೆಲಿನ GST ಇನ್ನೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ
  • ಸರ್ಕಾರ 54 ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, 30 ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಳಿದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ

GST rate cut benefits: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST) ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರ 54 ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, 30 ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಳಿದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC), ಟಿವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಚೀಸ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಜಾಮ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಹಣ್ಣು, ಚೀಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಜಾಮ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್, ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಇಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಲಾಭ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ — 24 ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ! ನೋಟ್‌ಬುಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಸೈಕಲ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ, ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್.. ಡಬಲ್‌ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ..

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು — "ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
 

