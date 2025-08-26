ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರವು ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಡಿಗೆಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು: 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 28%ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ 22% ಸೆಸ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 50% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ 40%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
ಸಲೂನ್ ಸೇವೆಗಳು: ಸಣ್ಣ ಸಲೂನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಲೂನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18%ರಿಂದ 5%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವಿಮೆ: ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳ ಕವರೇಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ ಕಡಿತದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಾಭ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ.