ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ..

Nirmala Sitharaman: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ (UHT) ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಮೇಲಿನ 5% GST ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಇತರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಎಚ್ಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ವೇಗದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಪಂಪ್ಗಳು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಳಿಕೆಗಳು, ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು (1800 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.12 ರಿಂದ ಶೇ.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು (250 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ), ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
