ನಾಳೆಯಿಂದ GST ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು! ಗ್ರಾಹಕರಿಗಂತೂ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..

GST reforms: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 21, 2025, 03:31 PM IST
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ

ನಾಳೆಯಿಂದ GST ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು! ಗ್ರಾಹಕರಿಗಂತೂ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..

GST tax slabs: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಾಳೆ, ಎಂದರೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಎಸಿ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಗ್ಗದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 12 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. 28 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ನಂತರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 12% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಸೋಪ್‌ಗಳು, ಶಾಂಪೂಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು, ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು, ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳ (1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಗಾತ್ರ) ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು 18% GST ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.. ಹೊಸ GST 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. GST 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು 40% ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮದ್ಯ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು GST ಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮೊದಲು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳ ಷೇರುಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GST reformsGST tax slabsGSTGST ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳುತೆರಿಗೆ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳು

