ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ 21 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗ...

New GST Rates: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 22, 2025, 09:01 AM IST
  • ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆ
  • ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ದರ ಇಂದಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
  • ನಂದಿನಿಯ 21 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ

Nandini Milk Products Price Reduce: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ  ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ (ಕೆಎಂಎಫ್) ಒಡೆತನದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ 'ನಂದಿನಿ'ಕೂಡ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಹೌದು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ 21 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರಗಳು  ಹಾಲು, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಚೀಸ್, ಕುಕೀಸ್, ಕೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು  ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  New GST Rates: ಕೇವಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ 0% ತೆರಿಗೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂವರೆಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 7 ರಿಂದ 10% ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂದಿನಿಯ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  New GST Rates: ಬೈಕ್‌ಗಳು, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಕೆಎಂಎಫ್ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನುಸಾರ, ಕೆಎಂಎಫ್ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ, ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ನಂದಿನಿ ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 12% ರಿಂದ 5% ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ  ಕುಕೀಸ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 18%ನಿಂದ 5%ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮೊದಲು ಪನೀತ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ (ಯುಎಚ್‌ಟಿ) ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಂದಿನಿಯ 21 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ & ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ MRP ಬೆಲೆ
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)		 ಹೊಸ MRP ಬೆಲೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
1 ತುಪ್ಪ (1000 ಮಿ.ಲೀ.) 650 610
2 ಬೆಣ್ಣೆ - ಉಪ್ಪುರಹಿತ    (500 ಗ್ರಾಂ) 305 286
3 ಪನೀರ್    (1000 ಗ್ರಾಂ) 425 408
4 ಗುಡ್‌ಲೈಫ್ ಹಾಲು   ( 1000 ಮಿ.ಲೀ.) 70 68
5 ಚೀಸ್ - Mozzarella Diced   (1 ಕೆಜಿ) 480 450
6 ಚೀಸ್ - Processed    (1 ಕೆಜಿ) 530 497
7 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು - ವೆನಿಲ್ಲಾ ಟಬ್   (1000 ಮಿ.ಲೀ.) 200 178
8 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ - ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ    (5000 ಮಿ.ಲೀ.) 645 575
9 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ - ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಂಡೇ    (500 ಮಿ.ಲೀ.) 115 102
10 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು - ಮ್ಯಾಂಗೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್    (100 ಮಿ.ಲೀ.) 35 31
11 ಸವೌರೀಸ್    (180 ಗ್ರಾಂ) 60 56
12 ಮಫಿನ್‌ಗಳು  (150 ಗ್ರಾಂ) 50 45
13 ಕೇಕ್‌ಗಳು   (200 ಗ್ರಾಂ) 110 98
14 ಅಕ್ವಾ (ನೀರು)    (1000 ಮಿ.ಲೀ.) 20 18
15 ಪಾಯಸ ಮಿಶ್ರಣ    (200 ಗ್ರಾಂ) 90 80
16 ಜಾಮೂನ್ ಮಿಶ್ರಣ    (200 ಗ್ರಾಂ) 80 71
17 ಬಾದಾಮ್ ಪುಡಿ    (200 ಗ್ರಾಂ) 120 107
18 ಕೊಕೊನಟ್ ಕುಕೀಸ್    (100 ಗ್ರಾಂ) 35 31
19 ಸ್ಪ್ಲಾಸ್ ವೇ ಪಾನೀಯಗಳು    (200 ಮಿ.ಲೀ.) 10 9.5
20 ಬೌನ್ಸ್ (200 ಮಿ.ಲೀ.) 15 15
21 ರೈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕೊ   (80 ಗ್ರಾಂ) 65 58

GST reformsGSTNandiniNandini Price CutKMF

