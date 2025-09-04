ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್..‌ GST ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ? ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ?

GST reforms: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಬುಧವಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ 56 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಯುಎಚ್ಟಿ ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೆಡ್, ಖಾಖ್ರಾ, ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಚೀಸ್, ಜಾಮ್ಗಳು, ಸಾಸ್ಗಳು, ಸೂಪ್ಗಳು, ಪಾಸ್ತಾ, ನಮ್ಕೀನ್ಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 5% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೊದಲು 12–18% ಆಗಿತ್ತು. ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಗೋಡಂಬಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ 5% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಗಲ್ಸಿಡೇಸ್ ಬೀಟಾ, ಒನಾಸೆಮ್ನೋಜೀನ್, ಡರಟುಮುಮಾಬ್, ಅಲೆಕ್ಟಿನಿಬ್ನಂತಹ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಕಿಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳು, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕವು ಈ ಹಿಂದೆ 12–18% ತೆರಿಗೆಯಿಂದ 5% ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಶಾಂಪೂಗಳು, ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೋಪ್ಗಳು, ರೇಜರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, ದಂತ ತಿರುಳು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ. ಆಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಸೆಣಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಶಾರ್ಪನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರೇಸರ್ಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸೈಕಲ್ಗಳು, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ 1200–1500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಉದ್ದ 4 ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಹ 5% ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಗುಟ್ಕಾ, ಜಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಈಗ 40% ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು 28% ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯಗಳು ಸಹ 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು - 1200cc/1500cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ SUV ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು, 350cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು, ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳು, ರಿವಾಲ್ವರ್ಗಳು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು 40% GST ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಪೀಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 5% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸದ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು 12% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಡುಪುಗಳು, ಜವಳಿ, ರೂ. 2,500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಹತ್ತಿ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ಕೋಟೆಡ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಗದದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ 18% GST ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, GST ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.