  • ರೆಡಿಮೇಡ್ V/S ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಮೇಡ್.. ಯಾವ ಆಭರಣ ಉತ್ತಮ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ

Homemade vs Handmade jewellery : ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಆಭರಣ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಭರಣಗಳು ಉತ್ತಮ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:07 PM IST
    • ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣ
    • ಆಭರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಆಭರಣ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
    • ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಪೈಕಿ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Gold buy ideas : ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಪೈಕಿ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಕೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರೆಡಿಮೆಡ್‌ ಆಭರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಭರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸರಪಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:DA Hike: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ? ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್?

ಯಾವುದೇ ರೆಡಿಮೆಡ್‌ ಆಭರಣಗಳು ಮುರಿದುಹೋದರೆ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು, ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

