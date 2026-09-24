/ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇಪಿಎಫ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ:
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ X ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ 'ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ಠೇವಣಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025-26 ರಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 8.25 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 1.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
EPFO Reform: Interest Credit Made Seamless!
Automated annual interest credit has enabled ₹1.44 lakh crore+ interest to be credited at 8.25% to 34 crore+ EPF member accounts for FY 2025–26.
Faster. Seamless. Hassle-free.#EPFO #EPFOWithYou #EPFAdvance #EPFOReform pic.twitter.com/ci2zwutIZV
— EPFO (@officialepfo) September 22, 2026
ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ...
* ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್:
ನೀವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ನಂತರ ಸದಸ್ಯರ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
* ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ:
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರ್ನಿಂದ EPFOHO UAN ENG ಅಥವಾ EPFOHO UAN TEL ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 7738299899 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ್ಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
* ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ:
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಆಗಲು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಆಧುನೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, 34 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಫ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.