LIC Policy Lapsed: ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಲಿಸಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದೆ ಅದು ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಅಯ್ಯೋ... ಪೈಸೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ:
ಅವಧಿ ಮೀರಿ ರದ್ದಾದ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ 30% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರಿನೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಿನೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳಬಹುದು:
2020ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 2021 ರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಶೋಣ. ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 10ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು 30% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ 15ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 15ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 15-30ದಿಊನಗಳವರೆಗೆ 2% ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವೂ ಸಹ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 10ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅವಧಿ ಮೀರಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಐಸಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.