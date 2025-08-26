ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆಯೇ ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಪೆನ್ಶನ್

ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾದರೂ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಗಿರುವವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿರುವವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು 4 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ 15 ಸಾವಿರದ ಬದಲಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾದವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, RIMS ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಪಿಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಪತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಡಲ ಪರಿಷತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ, ಮನ ಮಿತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು, ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.