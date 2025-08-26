English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆಯೇ ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಪೆನ್ಶನ್

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿರುವವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 26, 2025, 04:44 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ
  • ಅನರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದು
  • ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪಿಂಚಣಿ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆಯೇ ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಪೆನ್ಶನ್

ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ  ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾದರೂ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಗಿರುವವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿರುವವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು 4 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ 15 ಸಾವಿರದ ಬದಲಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಲೂಬಹುದು!

ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾದವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, RIMS ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಪಿಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಪತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಡಲ ಪರಿಷತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೂಪರ್‌ ಕಾರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ..! 500 km ವರೆಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ, ಮನ ಮಿತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದಲೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು, ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.   

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Pension schemepensionAp pension cancellationPension reapplications

