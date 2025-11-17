ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 2025 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದು ಈಗಿನ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಾಲದಾತರು ಅವುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಆದೇಶ :
ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರು ಅಡಮಾನ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರವಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು RBI ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತು. ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮರು ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. "ಸಾಲದಾತನು ತನ್ನ ಸಾಲಗಾರರು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮರು ಅಡವಿಟ್ಟ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಅಥವಾ ಅಂಥಹ ಸಾಲದಾತರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಸಾಲದಾತರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು" ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲದಾತರು ಚಿನ್ನದ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮವು ಸಾಲಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.